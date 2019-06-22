政Whats噏：民主阿婆發公開信竟倡特赦　稱讓步可平亂

近期修訂《逃犯條例》風波鬧得激烈，令到「搞事四人幫」都頻密聚首同發功，今日(22日)就輪到有「民主阿婆」之稱嘅前政務司司長陳方安生出手，以朋友、前同事身份向特首林鄭月娥發公開信，仲要求考慮向被捕人士作出特赦，真係出嚟搞笑。



陳方安生早喺本月9日，就同「搞事四人幫」嘅「漢奸黎」壹傳媒黎智英、民主黨創黨主席「李漢奸」李柱銘及天主教香港教區退休主教陳日君一同現身，參加民主派發起嘅反修例遊行。而3日後嘅反修例集會就演變成暴力衝突，經歷埋周日(16日)嘅遊行後，政府終於跪低宣布暫緩修例。



不過，陳方安生未有因暫緩修例而減少曝光，好似今日就向林鄭發公開信要求撤回法案、設獨立調查委員會同一次過特赦喺本月12日中嘅被捕人士，仲話相信讓步可以令擾亂公共秩序等行動停止喎。之但係，呢啲建議聽落好似同佢經常掛咀邊嘅民主、法治等核心價值不相符，如果佢仍然擔任政府第二把交椅，真係令人懷疑講唔講得出上述建議喇。



其實陳方安生嘅政治能量早就用得七七八八，但仍然不甘寂寞經常對香港事務指手畫腳，又會外訪「唱衰香港」，現時仲要自打嘴巴教政府做事，真係自曝其短。