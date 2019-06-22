政Whats噏：積怨有關？公僕團體促麥美娟澄清有冇爆粗

修訂《逃犯條例》鬧得滿城風雨，社會關注撤回定暫緩修例外，花生指數最高就係立法會議員閉門會見特首林鄭月娥時，被爆有人大鬧「x街」，又話「你試吓落街畀人x吖，x你老母呀！」，有指該人係工聯會(工記)立法會議員麥美娟。有關爆粗傳聞未有隨時間沖淡，事關今日(22日)就有兩個公務員團體，就議員講粗口一事聯合發表聲明，不過會唔會係因積怨而出聲明呢？



上周六(15日)林鄭宣布暫緩修例前同建制派會面，政圈傳出麥美娟情緒激動，並當場爆粗開火。雖然麥美娟之後未有承認或者否認過，但就流出疑似監警會公開會議錄音，相信係身兼監警會副主席嘅立法會議員張華峰同監警會主席梁定邦嘅對話，當中張華峰就點名提及麥美娟爆粗鬧人，因麥曾承諾選民必定通過修例喎。



爆粗事件稍為平息，但香港政府華員會同公務員工會聯合會今日就發表聯合聲明，要求麥美娟澄清有冇用粗言辱罵林鄭，若確有其事就要求麥美娟道歉，原因係任何公職人員執行職務期間，係唔應該受到語言暴力侵犯，包括特首同司局長，而立法會議員理應作為港人，尤其年輕人同兒童嘅表率。聲明更明言，兩個公會嘅行動並不針對任何政黨、政黨政治，抑或今次修訂《逃犯條例》嘅爭議，而係單純反對語言暴力喎。



而睇番公務員工會聯合會總幹事嘅梁籌庭，近年就同工記有不少牙齒印，好似3年前競選連任已擔任20年嘅勞工顧問委員會勞方委員時，有指因不獲工記支持而落敗。去年換屆選舉捲土重來，但又畀工記立法會議員黃國健寸年紀大同冇做公務員好耐，今次發聲明會唔會係因為過去同工記嘅私怨呢？



梁籌庭回覆時承認，過往與工記就不同議題有分歧，但強調要一單還一單，否認因與工記積落問題而出聲明，重申係要保障公務員面子，而且之前泛民立法會議員胡志偉喺會議廳內鬧林鄭，該會都有發聲明，今次只係延續。佢更解釋，連特首都公開畀人鬧，會令前線公務員壓力更大，所以唔想呢種情況泛濫囉。



至於麥美娟就話不評論閉門會議，但希望有關團體都去關心昨日(21日)有警員被公開辱罵一事，現時首要就係向前看，修補社會撕裂喎。講真今次風波屬閉門內容，而且冇相又冇片，道唔道歉就要睇個人選擇喇！