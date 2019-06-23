旅行社7月起須發電子印花　網購外遊服務增保障

香港旅行社下月起須向購買外遊團或外遊套票等產品的市民，發出蓋有電子印花的收據，過去使用傳統印花機的旅行社約有1095間，暫有689間已登記或使用新系統。電子印花可供市民透過二維碼(QR Code)查閱個人姓名及團費等資料，提高個人權益保障。網購旅遊產品的市民更可透過旅行社系統，即時取得電子印花收據，避免未獲發收據、旅行社已倒閉的「空窗期」，影響消費者申請旅遊業賠償基金。



電子印花徵費系統去年6月1日起推出，下月1日起，業界將全面取代傳統印花機，屆時旅行社收據必須改發電子印花。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，已登記使用新系統的旅行社約佔市場內9成業者，其餘仍未登記者過去或甚少使用印花機，又或仍未學懂使用新系統，議會已增聘3名臨時人手為業界提供支援，並為所有旅行社開設帳戶，旅行社只需輸入簡單資料，即可隨時開啟新系統。



陳樂怡又指，採用電子印花徵費系統有不少好處，近年流行網購旅遊產品，市民即使半夜或周日上網購買，旅行社亦可即時透過系統聯繫發出電子印花，市民毋須再到旅行社拿取印花收據，或等候旅行社寄發收據，可堵塞消費者未取得印花收據前，旅行社倒閉帶來的影響。現時若市民未能出示印花收據，便無法申領旅遊業基金賠償。



此外，市民日後可透過電子印花的二維碼即時查閱印花是否有效，並核對個人姓名、團費等資料是否無誤。消費者如有疑問，可致電旅議會熱線： 29698188 查詢。



根據《旅行代理商條例》，外遊旅客向旅行社購入外遊服務，如報團或購買外遊套餐，即包括交通、住宿或活動中的其中兩項，即可獲旅遊業賠償基金保障，一旦旅行社倒閉或旅客於外遊途中傷亡，均可向旅遊業賠償基金申請賠償。只有持牌旅行社才能發出蓋有印花的收據。



旅行代理商註冊處提供的資料顯示，2016年至今年5月31日，基金支付的特惠賠償金共690萬港元，其中涉及旅行社倒閉批核的申請為968宗，款額約679萬港元；涉及外遊旅客傷亡批核的申請為5宗，款額約11萬港元。