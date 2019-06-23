中藥師嗅覺觸覺辨藥材真偽　西藥藥劑師無受相關培訓

西藥藥劑師與中藥師均需經過大學4年培訓，但兩者各有培訓方法。香港中藥師協會副監事長周若龍介紹，合資格的中藥師在鑑定中藥材時，需要憑「肉眼」目測藥材特性，並需透過嗅覺、觸覺判斷中藥材的真偽和質量，有需要時可輔以化學方法及技術。他認為，衞生署中醫藥事務部內的公務員，雖具西醫藥背景，但沒有接受中藥師訓練，不利該署要執行的巡查及監察中藥職責。



周若龍說，2006年發生的一宗蒼朮中毒事件，一名9歲男童服用蒼朮後中毒，變得語無倫次及精神錯亂。當時衞生署派中藥背景職員透過肉眼篩選一公斤蒼朮，結果發現當中有5.6克外觀有異，經化驗後發現該批蒼朮含有阿托品，相信這些不純正成分是引起中毒的原因。然而，西藥藥劑師並沒有接受相關培訓，亦沒有對毒性藥材的辨識和對鑑定藥材具足夠的技巧和經驗。



中醫藥人材曾是行業一大問題，衞生署在1999年成立中醫藥事務部時，香港並沒相關中醫藥專業規管，大專院校亦沒有適應培訓，主要工作遂由衞生署藥劑事務部的西醫及藥劑師負責，署方亦推出措施，全費資助他們修讀兼職制的中藥藥劑學位課程，處理中成藥過渡註冊申請及中藥商發牌工作。然而，當本地中醫藥人才培訓已經改善，衞生署還固守舊制，便會造成嚴重資源錯配，亦影響行業專業化發展。