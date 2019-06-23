監管中醫藥外行管內行　僅3成衞署官員具中醫背景

中醫藥已成香港醫療系統重要一支，但衞生署監管政策卻跟不上步伐。該署於1999年成立中醫藥事務部，負責執行《中醫藥條例》，跟進中藥監察、巡查及發牌等工作，然而，這個專職中醫藥運作的機構多年來一直有「外行管內行」現象，中醫藥事務部現有6成公務員均只具西醫、藥劑師、化學師等背景，僅3成有中醫藥背景。中醫界人士擔心，錯誤的人手配置可能導致「走漏眼」情況，致不合格中藥材流入市面、甚至影響部門監察中醫藥行業的效果，市民成為終極受害者。



食物及衞生局統計2014至2018年的數字，發現衞生署衞生防護中心期內共接獲125宗中藥中毒個案，當中涉及不適當用藥、混淆藥材、藥材污染等。至於市民服用中藥有不適、但未必列入中毒案件的個案則不在此列，中藥規管存在漏洞，加上近年健康類產品如雨後春筍，令中醫藥事務部的監管工作挑戰更大。



然而，本地大學2003及2005年培訓出首批中醫師及中藥師，至今已有近千名及超過200名中醫和中藥畢業生，惟中醫藥事務部的聘任仍沿用舊制，至今聘請的新入職公務員仍要求以西藥藥劑師為主。截至去年10月，該部門分別有71及42名公務員及非公務員合約員工，當中只有約3成公務員具中醫藥專業背景，其餘6成多則屬非中醫藥專業背景；非公務員合約員工，則全數具中醫藥專業背景，大部分已於衞生署工作超過5年，但因沒有晉升機會而紛紛離職。



香港中藥師協會副監事長周若龍批評，衞生署的聘任安排明顯涉資源錯配，由於非公務員職位欠缺穩定和長期發展，導致流失率偏高，人員變化又影響審批中成藥的準則，反令業界無所適從，促政府重整部門結構，將大部分合約制的中醫藥員工轉做公務員制度，以挽留人才。



東網兩度向衞生署查詢，該署卻沒有正面回覆部門內具中醫藥背景的公務員與非公務員比例，只稱該部門負責整理中成藥註冊的工作人員中，86%具中醫藥相關的學士學位或以上的學歷。至於由風險分析及管理組負責與中藥相關的藥物警誡、發牌、監察等工作，當中9成工作人員持有香港的大學頒發的中藥學位、深造證書或證書學歷。