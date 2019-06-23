逃犯條例：示威活動拖累旅業　訪港内地團銳減3成

本港反逃犯移交條例修訂的抗議持續擴大，更有人網上聲稱要發起升級行動，包圍尖沙咀遊客熱點，向内地旅客散播反修例信息，將聲音傳遞至内地。有本港旅遊業界指，受連日衝突事件影響，來港内地旅行團已銳減三分之一，不少原定七一來港的内地團因擔心安全而取消，預計七一内地入境團將較去年減少一成半。旅遊業議會促請旅遊發展局多向外地宣傳本港仍是安全旅遊城市，解除旅客憂慮，並期望事件盡快平息，讓旅遊業重回正軌。



反修例風波愈演愈烈，有網民昨日在網上發起升級行動，呼籲示威者圍堵尖沙咀星光大道、天星碼頭、廣東道及彌敦道等遊客熱點，將反修例的信息向内地遊客傳遞，務求「讓中央聽到」，更指行動「以尖沙咀為先，旺角為次」。



香港旅遊產業總工會主席謝北拱表示，現已取消多個内地入境團，近日内地團已減少近三分之一，尤其行程包括「佔領區」灣仔金紫荊廣場，因受示威者無預警的「野貓式」阻路影響，不少旅行團被困路上，或被迫臨時改行程。



香港旅行社東主協會會長葉慶寧指出，六月來港的内地團通常每日有兩百至三百團，因擔心安全問題，目前每日已取消五十至六十團，預計七一情況更嚴峻，有内地旅行社已暫停接客，對旅遊業的影響逐漸擴大，損失未能預計。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦透露，示威所引起的負面影響逐漸浮面，上周一一個逾千人的内地商務團，原定深港澳多日遊，但卻因憂慮香港政局不穩取消香港的行程及已預訂的酒店房間，預計七一本港整體旅遊業市道會較去年跌一成至一成半。



旅議會總幹事陳張樂怡表示，旅議會目前還未有七月內地入境團的登記數字，但有業界表示收到內地和外地旅客查詢香港情況，部分因爲擔心安全問題而取消來港。她建議，旅發局可向外多發放正面的信息，挽回旅客的信心。最重要的是希望示威活動告一段落，讓社會及業界均能回復安寧。



