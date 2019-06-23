東方日報A1：劫後解封　阿Sir淪清潔工

反對修訂《逃犯條例》爭議不息，大批示威者前日將行動升級圍堵灣仔警察總部，擾攘近十六小時至昨日凌晨才散去。昨早警總現場遺下滿地索帶及其他雜物，外牆、地下及玻璃門上均留有大量蛋液和蛋殼碎片，位於警總正門外的警徽亦有蛋殼卡在洋紫荊標誌上，現場溢出陣陣臭蛋味。警方又用黑色膠袋遮蓋外牆塗鴉字句，並拆走封着閉路電視的膠紙。另在警總附近的駱克道遊樂場，示威者亦遺下大堆口罩、頭盔等垃圾需要清理。十多名來自其他警區的休班警員昨午自發到總部清潔，對警總被圍堵感痛心及恥辱。



前日圍堵警總行動中，不少示威者向警總外牆及警徽掟雞蛋，又用大量鐵馬圍封各出入口，並用膠紙或噴漆遮擋閉路電視鏡頭，有人又用激光不斷照射警員的眼睛，更有不少人將鐵馬綁到警總的外圍鋼鐵高欄。留守警總外的數百名示威者昨晨近三時散去，警方隨即派員開始收拾殘局。大批機動部隊警員拆走封住多個出入口的鐵馬等障礙物，經清理後，軒尼詩道東西行線及軍器廠街行車天橋，分別至早上五時及六時許才重開。



昨早七時許，灣仔警署報案室及電子報案中心跟進服務已恢復正常。不過，警總外牆多處受破壞，警察及清潔人員未能及時清理，有大批蛋液污漬及蛋殼黏在外牆及玻璃門上，相信是示威者擲雞蛋留下的痕迹。本報記者昨早現場所見，警總外一片滿目瘡痍，車輛出入口遺下大堆索帶，地上又有不少印有警務處處長盧偉聰照片的單張；外牆、地下及玻璃門上均留有大量蛋液和蛋殼碎片，位於警總正門外的警徽，亦有蛋殼卡在洋紫荊標誌上。



多名平日負責警總清潔工作的工人，早上陸續出動清走外圍的雜物，又用伸縮棍和水喉洗刷外牆，但由於蛋漿經過大半日已發臭，工人清潔時亦不禁大叫：「好臭！」至中午警總仍留有濃烈臭味。



警總外牆被示威者用噴漆噴上「撤回」、「釋放」等字句，警方早上用黑色膠袋遮擋，有便衣警員拍照記錄，之後清潔工陸續用高壓水槍清走塗鴉；另有示威者用油漆和膠紙遮掩外牆的閉路電視，閉路電視承辦商的工程人員今早前來檢查損毀情況，工程人員爬上鋼梯，將鏡頭上的膠紙卸下，若鏡頭塗上噴漆，就拍攝記錄以待日後跟進。而在警總對開的駱克道，有油站昨早暫停營業，遊樂場有大量示威者留下的頭盔、水樽及口罩等，有人又將石塊和渠蓋堆在路邊，早上未見有人清理現場。



至昨日下午，十多名西區警區的休班警員自發到警總外清潔。他們帶同漂白水、天拿水等清潔用品，清洗扶手電梯上的污漬，並用地拖和抹布清理外牆上的蛋漬。有警員表示對警總昨晚亂象感痛心及恥辱，「呢個係headquarter（總部），係警隊嘅象徵，見到有同事走唔到，今日都想出分力，希望盡快回復正常。」