我有正能量：觸碰心眼　傷健合譜藝術

畫展、舞台劇和演唱會等場合，是健全人士欣賞藝術的平台，但視障人士又可以在哪裏、以甚麼形式滿足對藝術的追求呢？答案是「觸感」。有視障人士和健視人士合作，以主流視覺以外的其他感官作主導，創作出能夠用聽覺和觸覺欣賞的作品，讓市民從中體會視障人士的世界，擴闊傷健共融的空間。



「冒險者的記憶拼圖 」是藝術家黃樂欣（Olive）和視障藝術家嚴美媚（Mimi）合力完成、於上月「香港觸感藝術節」展出的作品，題材構思源自Mimi靠聲音辨認重回舊居的路，像冒險一樣，Mimi負責實地採集聲音和用點字表達重遊舊居的故事，而Olive則以亞加力膠片雕塑出一幅環境拼圖，觀賞者只要閉上雙眼，戴上耳機，一邊聆聽車聲、腳步聲和行人過路燈發出的聲音，一邊以手感覺雕塑的線條和質感，便能恍如置身當時當地一樣。



「只要你一合埋對眼，就會感受到佢哋生活嘅世界係好唔同，觸感變得好重要。」Olive認為，當人摒除視覺時，其他感觀神經就會變得敏感，亦會開始思考視障人士日常生活時的需要是甚麼，「好似呢幅作品遠睇只係白色一幅畫，咩都睇唔到，但你慢慢行埋去，你可以逐漸見到上面嘅雕塑，再行埋啲又再清楚啲，情況同好多視障人士一樣，希望作品可以帶出呢個訊息畀多啲人知。」



今年的展覽主題為「非視覺回憶」，對於已經第3次參展的Mimi來說卻是最深刻、最有感覺的一次，「我爸爸離開咗好多年，一直都好掛住佢，咁啱今次呢個題目，令我好想參加。」對先天失去視力、只可以感受到光暗和一點顏色的Mimi來說，雖然是重回舊地，但社區20多年來的變化難免令她感到一點陌生，「知道以前嘅屋企已經拆咗，好彩仲有唔少比較熟悉嘅聲音，例如巴士聲同條路都無咩點變，依然搵到方向。」



第6屆香港觸感藝術節展出了來自本港和日韓共16個藝術單位的作品，當中更有部分作品是由健視人士與視障或失明人士聯手完成，以Olive與Mimi為例，她們由大會安排於3月份的工作坊上互相認識並開始創作，以藝術作橋樑推廣傷健共融。大會又設有藝術家對談座談會及特備節目－「執拾記憶」工作坊，以執拾家居物品，讓參加者從觸感探索回憶；大眾亦可在自己家中一試，例如尋回爸爸的舊恤衫，有否令大家回想起兒時和爸爸的擁抱呢？

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