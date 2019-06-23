探射燈：大廈管理計劃推出8年　不足10%組成法團

「三無大廈」除了有石屎剝落危機，同時潛在衞生及治安問題，政府推出「大廈管理專業顧問服務計劃」，協助其業主成立法團加強管理。但計劃進行8年以來，首2期計劃僅成立不足300個法團。有區議員批評計劃未能為市民帶來信心，建議政府要設立先導計劃來鼓勵市民成立法團。



從2011年至今，政府分別推行3次有關計劃，委聘物業管理公司免費為業主成立法團、協助申請樓宇維修資助與進行維修工程。根據民政署數字，首兩期的計劃成立295個法團、協助229個法團申請維修資助、198個法團進行大廈維修，但全港無業主立案法團、無任何居民組織及無管理公司的「三無大廈」，過去5年約有5000多幢。



油尖旺區內仍有大量「三無大廈」未成立法團，當區區議員黃建新批評計劃期望一步到位，但未有考慮市民對自我管理大廈仍缺乏信心，他建議政府先設立為期1年的「聯廈聯管」先導計劃，招聘物管公司協助「三無大廈」先解決基本管理問題，其後才逐步推動成立法團。

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