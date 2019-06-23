探射燈：收購期間墜石屎傷人　業主政府難甩身

高齡大廈日久失修，當中不少為被收購重建的空置舊樓，法律界人士指樓宇正進行收購程序，一旦石屎墮下傷人，業主仍會被追究責任。



土瓜灣銀漢街、榮光街一帶不少空置舊樓，處處石屎剝落，該處連同附近4條街屬市建局收地發展項目，涉及共1809個私人擁有業權。區內維修店東主夏先生表示，由於業權分散，曾建議在部分高危位置集資加建防衞棚，但未有政府牽頭難成事，「我唔介意將來喺收購價度扣番出嚟，因為我唔想有人行過有生命危險。」



執業大律師陸偉雄表示，若大廈在收購期間，石屎剝落而發生意外，不論是個別業主、私人發展商或是政府都需負責，「就算你收購咗但冇用都好，總之邊個掌管、操控個單位就要負責。」他指出，視乎剝落的位置屬私人地方或是公共地方，前者會追索單位業主或佔用人，後者則由大廈業主立案法團或管理公司負責。而對於一些「三無大廈」，陸則指會「告晒所有人（業主）」，故呼籲盡快籌組法團，並購買第三者保險，以免被追究刑責。

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