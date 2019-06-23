探射燈：舊樓失修　石屎臨頭　街坊避走　屋署袖手

全港過萬幢「高齡」大廈日久失修，外牆破爛不堪。土瓜灣重建區逾50年舊樓群，多處石屎剝落至鋼筋外露，驗樓師檢測揭發滲漏嚴重，正值雨季恐令情況加劇。深水埗及灣仔舊樓分別有石屎從天而降，部分大小更達簷篷面積3分1。屋宇署對情況充耳不聞，立法會議員批評「樓宇更新大行動」成效偏低，促政府各部門加強協調。



土瓜灣銀漢街一間地舖簷篷有石屎剝落，附近維修店東主夏先生指裂紋已出現2、3年，近日明顯加深，他曾通知屋宇署，但當局派人檢視後指未有即時危險，未有行動，夏為保安全只好自行請人移除部分石屎。



資深驗樓師賴達明日前到銀漢街、榮光街一帶，以儀器掃描舊樓外牆，有橫樑呈黃色的異常高溫帶，賴指鋼筋已生銹膨脹，石屎容易鬆脫；更多呈屬異常低溫帶的深藍色，即出現滲漏，「滲漏會加劇鋼筋生銹膨脹，可能會逼爆個橫陣，所以有裂紋。」他指夏天多雨，大雨後遇上猛烈太陽，恐令情況加劇。



深水埗南昌街一幢舊樓日前就有一塊巨石「從天而降」，附近商店負責人黃先生憶述，當日早上開舖時見行人路碎石一地，幸未有人受傷。該舊樓樓齡逾50年，2樓騎樓底有如手臂長的大幅石屎剝落，露出多條鋼筋。附近樓宇亦不乏石屎剝落或裂紋外牆。



灣仔譚臣道亦有樓齡逾半世紀舊樓，2樓簷篷多幅石屎剝落，露出鋼筋，剝落面積近簷篷3分1。香港工程師學會結構分部前任主席劉志健指，石屎有微細裂紋便應及早處理，石屎剝落恐傷及途人，若剝落位置涉及結構承托物，「嚴重嘅話可以倒塌。」



至2018年底，全港約有1.75萬幢私人大廈，樓齡達30年或以上。2009至2010年度推出的樓宇更新大行動，協助樓齡30年以上的舊樓業主進行樓宇維修；至2017年施政報告，更撥款30億港元推行「樓宇更新大行動2.0」，為樓齡達50年以上的樓宇業主提供一次性直接技術及財政支援，及恒常為樓齡達30年以上的私人樓宇強制驗樓。



立法會房屋事務委員會主席柯創盛直斥，政府處理舊樓問題「龜速」，批評政府有資源卻未有大力推動，致成效偏低。他指政府要加快行政提高效率，應到「三無大廈」主動出擊。



屋宇署發言人指，樓齡較高並缺乏管理及維修的樓宇，會獲優先考慮為須進行強制驗樓計劃的樓宇。當接獲失修樓宇舉報，如有需要會發出修葺命令。若是緊急個案，會即時要求大廈業主進行緊急工程。否則，會安排政府承建商進行工程，然後向業主追討費用。

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