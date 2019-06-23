逃犯條例：張建宗指特首已致歉　望各界體諒包容

政務司司長張建宗今(23日)在網誌表示，特首已就政府修訂《逃犯條例》工作的不足誠心向市民致歉，希望社會各界體諒和包容。未來3年，政府會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通，為他們開拓發展空間，促進向上流動的機會。



他指政府已完全停止《逃犯條例》的修例工作，並清楚表明本屆立法會會期明年7月結束，條例草案將自動失效，政府會接受這事實。他強調政府會以開放態度，虛心聆聽社會聲音，並以最謙卑和最誠意態度接受批評，竭力服務市民，令政府未來施政更貼近民意，更切合市民需要。



他又指，香港今日的成就得來不易，應要好好珍惜，而他深信每位熱愛香港的市民，都認同要維護及尊重香港賴以成功的核心價值，包括法治、司法獨立、人權、自由、包容及多元社會，所以香港要盡快回復平靜，然後與市民一起重新出發，重建互信，努力建設香港。



另外，食物及衞生局局長陳肇始今日在網誌表示，過去兩周，社會在修例工作所發生的事，相信對廣大市民、政府同事以至問責團隊都帶來很多反思。除了有為市民福祉的初衷，如何充分了解市民的想法和期望，平衡社會不同意見亦是關鍵，作為問責團隊一員，她衷心期盼社會體會政府的誠意，共同努力推進香港未來發展。