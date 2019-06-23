用心待人打破文化差異　新來港生奪佳績獲表揚

香港新來港人士服務基金連續7年舉辦「新來港學生升讀大學獎學金計劃」，全額或半額資助學生升讀本地大學，改善跨代貧窮問題。基金今日(23日)舉行頒獎禮，表揚20名成績優異的學生。



20歲獎學金得主黃宇哲7年前由韶關來港。他憶述，初時入讀一間較多新來港學生的中學，常用普通話溝通，中二時轉到另一中學，發現全校僅數名同學不諳廣東話，他因而感到自卑。通識課提及中港矛盾議題時，他聽到同學以「蝗蟲」稱呼新移民，令他更感傷心。幸熟落後同學們主動教他講廣東話，言語上亦會有尊重。他有感兩地文化差異，毋須為小事影響與身邊人的關係，「只要用心對待人哋，人哋都會用心對你。」



黃父因年紀大常生病，由母親全力照顧，現時一家靠綜援生活。不過宇哲未因家境問題而荒廢學業，他中二起已立志投身醫療行業，暑假時會分配一半日子預習，高中時更每日放學留校溫習，終考上中文大學藥劑學系，冀日後可貢獻社會。



同樣就讀中大藥劑學系的20歲尹穎怡，5年前與母親及弟弟由廣東移居香港，由於母語亦是廣東話，所以來港後適應無問題，不過上英文課時有很大衝擊。她指，內地學校以中文教授英語，來港初期難以適應全英語課堂，「開頭好多都聽唔明，唔習慣老師語速，上堂唔敢表達自己。」幸她在老師建議下堅持每日閱讀英文報紙，又多看外國網紅短片，漸漸對學習英語建立信心，數月後已敢於在課堂上用英語發言。