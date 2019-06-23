劏房租金指數較去年升7.7%　創近年新高

全港關注劏房平台等民間團體今(23日)公布劏房租金指數研究報告，發現「香港劏房租金(綜合)指數」為443，較去年上升7.7%，亦較去年10月的全港私人住宅各類單位租金指數上升5.8%更高，反映劏房租金升幅「跑贏大市」。



團體於今年5至6月，向中西區、觀塘、九龍城、深水埗、葵青及荃灣共66個劏房戶進行調查，發現劏戶租金指數未有隨股市及樓價下跌，反而上升，其中劏房租金(綜合)指數，即只計算租金的指數，較去年的411.3高出7.7%，指數更是2015年以來的新高。今年的劏房租金(計電)指數，即將電費計算在內的指數為452，亦創5年新高，較去年升7%。



劏房租金(綜合)指數及劏房租金(計電)指數，兩者與2018年10月的甲類私人住宅租金指數的219比較，分別高1.02倍及1.06倍。



何女士與兒子及丈夫居於葵涌一個面積約70呎單位，月租約4000港元，佔家庭總支出30%。他們居於現址已4年，她擔心業主會隨時加租，難以負擔。劏房僅有一扇窗，但對着天井，造成衞生問題，「有老鼠、蚊蟲同氣味」。



全港關注劏房平台召集人賴建國建議，針對40年樓齡的舊樓設租務管制，而房協未補價資助出售房屋出租計劃亦應有更多誘因，包括設立租金標準，並優先運用現有土地資源作土地供應。