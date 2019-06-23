逃犯條例：港獨陳浩天搞搞震　黃台仰又見德議員

政府暫緩修訂《逃犯條例》後，港獨分子繼續搞搞震。被政府去年首次引用《社團條例》 取締主張港獨的香港民族黨召集人陳浩天，今(23日)在社交網站貼文，呼籲「組團去大阪，難波站集會，心齋橋遊行」，趁當地舉行G20峰會向中國抗議，但他強調自己並非主辦單位。



陳在社交網站表示，今次活動是由自由印太聯盟主辦，他獲邀參與，聯盟都歡迎多些香港人一齊去示威，指參與活動的不單止香港人，還有日本政界、維吾爾人、蒙古人、台灣人等，會聯同受中國威脅及迫害的國家及民族向中國示威。他指有興趣的朋友可以聯絡他報名，再將人數報告給主辦單位，他會在報名後再通知集合時間地點。



另外，旺角暴亂案中棄保潛逃、現獲德國難民庇護的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇，第三次獲德國國會議員兼人權委員會成員帕策爾特會面。黃在會面中要求德國總理默克爾於G20期間向國家主席習近平就《逃犯條例》修訂提出關注。本民前指出，據消息指帕策爾特已就聲明內容與默克爾接觸。



本民前指帕策爾特發表的聲明中特別提到「6.12暴動」的年輕示威者，他形容示威者是阻止修例的自由守衞者，並指應撤回修例而非暫緩。他在聲明提到，以《公安條例》檢控示威者是限制公民自由的象徵，應立刻撤控。