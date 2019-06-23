網民熱話：大埔超市熱葷櫃現鼠蹤　遭斥：「離晒大譜！」

近日鼠輩四出，繼數日前的麵檔老鼠，前日（22日）一個超市熟食檔亦現鼠蹤。有人在大埔超級城一間連鎖超市，目擊一隻老鼠在熱葷食物櫃內游走。由於情況誇張，影片上傳近一天，已獲逾4000次轉發，有網民怒斥衞生情況簡直是「離晒大譜！」涉事超市則已得知事件，並會在今日暫停出售食物。



從網民莫振雄上傳至Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」的影片看見，約半隻成人手掌大的老鼠在食物櫃內走來走去，期間數次在盛載燒鴨、春雞的盤邊行過「視察」，似乎是在挑選「下手對象」。老鼠走至烤雞盤附近時便從鏡頭下消失，不知去向。片段最後，鏡頭一轉，兩名職員專心地服務客人，未知有否發現食物櫃內的不速之客。



由於食物櫃內存放了大量食品，有網民推斷拍片時間為午後時段，並形容老鼠「搵食」行為猖獗：「佢應該好餓，餓到連人都唔怕」。有網民擔心超市的衞生問題，追問事件後續發展，「影完有冇同職員講？食物要全部掉晒佢！」「有冇同相關部門投訴番？會食死人」，惟發文者未有回應。



涉事超市發言人回覆東網指，店舖職員於客人拍片的同一時間發現老鼠出沒，已即時清理熟食專櫃所有食物，而涉事部門已於昨晚淸潔食物櫃，今天會暫停出售食物，並進行廚房等地方的內部清潔。



網民有話說：



Misugar Yeung：咁都唔出聲，叫佢停止賣出食物！



Tom Ya：證明無毒無害放心購買



Stephen Ng：明明熟食檔嚟嫁，點解仲有隻咁新鮮走嚟走去嘅



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