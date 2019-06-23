逃犯條例：官員道歉未服眾　鍾國斌籲重組行會

《逃犯條例》修訂爭議未了，特首林鄭月娥、保安局局長李家超及律政司司長鄭若驊先後致歉，仍未平息民憤。自由黨黨魁鍾國斌今(23日)出席一個論壇後指，官員只靠致歉未能服眾，必須有相應舉動改變才能使公眾心悅誠服，建議重組行政會議。



鍾認為官員致歉可以接受，惟若沒有改變，容易令人誤會當局只說不做。至於民主派建議引用特權法調查612衝突，他稱現實上不可行，立法會下月休會，料最快明年1月才可成立委員會，至7月便會解散，「有頭無尾」的做法不可接受。他認為林鄭上任後希望修補社會撕裂是明顯做不到，期望各黨派與政府官員坐下來討論，否則香港難繼續向前。



監警會前委員鄭承隆建議成立獨立調查委員會，並加入監警會主席確保不破壞現行制度，集中處理前線警員的投訴，其他委員針對整件事布局等作調查，遞交一份更完整的報告。鍾國斌認同可循上述方向討論，把調查範圍擴大至包括行動是否涉及外國勢力、示威者的資源來源等。



同場的民主派立法會議員鄺俊宇批評，政府高層與公務員、警員及建制派完全「割席」，坐在冷氣房內工作與民意脫節，百萬人遊行後亦決意拒絕修補問題，引致612事件。他形容「人人都係麥美娟(傳麥曾以粗口指罵林鄭)」，建議建制派組成「林鄭月娥苦主大聯盟」，坦言大家都有怨言及不滿。



香港中文大學學生會會長蘇浚鋒稱，政府至今仍未回應社會訴求，相信不合作運動會持續，希望政府盡早回應，否則將來管治更困難。