每日一片：阿伯疑偷拍遭撻落地　路人幫口　是對是錯？

如果有長者犯錯，暴力處理是否恰當？而又是否需要考慮其年齡，從輕發落？近日網上流傳片段，一名阿伯疑在元朗偷拍女途人，被一名黃衣男發現，雙方初則口角，繼而動武。阿伯先拉扯黃衣男上衣，之後黃衣男還手，狠狠地將阿伯「撻低」。片段的另一看點，是在事件發生後，一名戴眼鏡大聲男，為阿伯抱不平，以粗口斥責黃衣男，並謂：「佢點樣唔啱，都係阿伯呀！」他的觀點惹來網民圍轟，到底誰對誰錯？



事發於元朗一個商場外，網民Pui On Kit在Fb群組「盡在元朗」上載該片段。從片中可見，黃衣男與黑衣阿伯發生衝突，阿伯以手指挑逗黃衣男下巴，謂：「郁你呀！」黃衣男回應：「郁我囉！」雙方互有挑釁，隨後阿伯拉扯黃衣男上衣，後者立即扣住阿伯左手，並將其狠狠地「撻落地」。其後黃衣男警告阿伯：「唔好再掂我，如果唔係，我真係會郁你。」



此時，一名戴眼鏡的男子加入戰團，於不遠處大聲責罵黃衣男：「咁都唔應該打阿伯呀！」又謂「60幾歲啦，打唔打得死你呀？」「佢點樣唔啱，都係阿伯呀！」有旁人亦連呼黃衣男的行為「好蝕底」。不過，有旁觀者則認為阿伯「郁手在先」。黃衣男面對指證，無奈謂：「點解會係我錯嘅？」最後四眼男發起投票，希望在場人士決定黃衣男是否有錯，片中顯示圍觀的10餘人中，有3人舉手，事後的發展，影片沒有交代。





事件引起網民熱烈討論，有網民直指阿伯「恃老賣老」、而且「撩人者賤」。有網民則認為黃衣男不應以暴力解決問題：「其實可以捉住呀伯，唔使撻落地下，老人家跌一跌，可大可小」。



而四眼男的言詞，亦燃起了不少火頭。不少網民狠批：「四眼佬得把口但完全無邏輯」。又諷刺謂：「四眼仔講咁多做乜，推自己嘅阿媽、老婆、阿女畀個老人家影咪得囉，又幫到老人家，又唔會引起紛爭」。