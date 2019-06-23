逃犯條例：醫護界指5示威者醫院被捕　4人涉暴動罪

港府修訂《逃犯條例》觸發連串示威衝突，逾80名醫學界、衞生服務界和法律界選委，聯同多個專業組織今午(23日)召開記者會，指警方在醫院內巡邏、搜證，以及向醫護人員索取病人個人資料，批評做法令前線醫護人員造成壓力，以及令傷者不敢到公立醫院求醫。他們促請警方檢點和調節行為，並應遵守《個人資料(私隱)條例》，停止向醫護人員查詢病人個人資料。



本身是公立醫院醫生、醫學界選委黃任匡表示，現時有5宗個案為示威者在醫院求醫期間被警方拘捕。法政匯思秘書游月華透露，相關個案數字來自民間的被捕支援資料，個案分別在伊利沙伯醫院、廣華醫院和仁濟醫院發生，其中4宗涉及暴動罪，1宗為非法集結。



對於有護士被指曾向警方提供在示威衝突中受傷人士的資料，黃認為醫護人員沒有責任向警方提供傷者資料，又形容做法是不恰當。衞生服務界選委洪梓然表示，曾收到有前線護士反映，有警方在沒有戴委任證的情況下，在醫護人員工作範圍內偷聽醫護人員對話，甚至恐嚇醫護，令醫護擔心會否負上刑責。



至於有指有護士曾向警方詢問如何寫「催淚彈」的「催」字，另一衞生服務界選委、註冊護士袁偉傑則表示，護士未必能理解到做法會令示威者被捕，希望大眾能體諒，警方亦應遵守既定規則。



他們指，醫院為醫護人員救傷扶危的地方，任何滋擾醫護人員或病人活動或會阻礙救護工作，院方職員可根據《醫院管理局附例》，指示在醫院內作出妨擾行為的人士即時離開醫院。根據《香港註冊醫生專業守則》及《香港護士倫理及專業守則》，醫生和護士應保障所獲取的資料，並在先得到病人同意，才可向不涉及醫療轉介的第三者披露任何醫療資料。