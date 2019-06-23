網民熱話：紅磡美食廣場現米奇　清潔阿姐徒手處決

滅鼠唔使靠高科技，徒手都得㗎！社交網站Facebook專頁「香港突發事故報料區」有網民上載短片，指昨日(22日)紅磡一個美食廣場驚見「米奇」，清潔阿姐施展街市魚檔常見的「撻生魚」技術，「米奇」即刻暈倒。



網民Oo Ewing上載一條30秒短片展示該名女清潔工如何徒手滅鼠。片中可見，狡猾的老鼠匿藏在櫈腳附近動也不動，但已嚇得食客驚惶失措。戴上手套的清潔女工二話不說，徒手拎起老鼠尾巴，眼明手快，施展「撻生魚」技術，老鼠即暈倒，清潔女工仍面不改容，將老鼠掉進垃圾桶，贏得在場人士掌聲。



清潔女工火速滅鼠，吸引大批網民留言讚好，網民Vancouverwan Van讚歎清潔阿姐是「宇宙最強」，亦有網民讚她滅鼠效率高，「強過食環署」，也有人認為她經常練習「撻生魚」技術，現時已很熟練。



網民有話說



Vancouverwan Van：宇宙最強，原來是阿姐



James Wong：明顯成日練習至會咁熟手



June Ho：阿姐勁啊，要加佢人工



Tenshi Lau：強過食環署



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