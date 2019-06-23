教師推體育活動發掘潛能　SEN學生踩單車終入港隊

老師教育學生毫不容易，要照顧有特殊學習需要(SEN)學生更要倍花心思。香港教育工作者聯會今日(23日)舉行「第15屆優秀教師選舉」頒獎典禮，今年共有75名老師獲獎。



香港扶幼會許仲繩紀念學校的5名老師今年獲頒關愛組獎項。該校體育科主任邱少苗指出，該校是一所群育學校，取錄了不少在情緒及行為上有特別需要的學生，該校近10年起主力透過推動不同體育活動，例如三項鐵人、斯巴達障礙賽等，冀發掘學生潛能，增加他們的能力感。



負責帶隊參加斯巴達障礙賽的中文科老師賴佩怡指出，不少學生可能因家庭破碎造成行為或情緒問題，希望透過在運動方面發掘他們的興趣，令他們找回生活中的價值和目標，從而改掉壞習慣。她提到，其中一名學生自小已會離家出走，升讀該校後亦容易發脾氣，「覺得全世界都欠咗佢，覺得做人咩都冇所謂。」後來他透過學校接觸踩單車並愛上運動，開始有動力改善行為，以爭取離開學校宿舍讓自己可多外出練習，兩年前更成功加入香港代表隊，現時又會在校內教授師弟師妹踩單車。作為老師看見學生的改變，賴亦非常感動，「慢慢陪住佢成長，到最後都係希望學生成功。」



明愛元朗陳震夏中學的3名老師就獲得教育管理組獎項。該校去年開始試行將流行曲融入中文科教學，吳善輝老師指出，不少SEN學生因學業表現不佳而失去自信，希望透過流行曲教學提升他們的學習動機。他舉例，學校會按不同教學單元選擇流行曲，例如教授道義相關單元時，選用樂隊Dear Jane的《遠征》，從歌詞中鼓勵學生學習面對挫敗。他指出，計劃推行兩年以來，明顯見到學生轉變，「以前上堂成日瞓覺，依家冇人會瞓。」

