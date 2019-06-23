社會房屋助基層脫困　72%受訪者指政府參與度肥佬

為了解過渡性房屋對住戶的影響，香港社區組織協會在今年3至5月間，訪問51個社會房屋住戶，結果發現，比較受訪者以往的居所，其居住面積、租金佔收入比例、水電費和雜費等都有改善。惟72%受訪者就政府對社會房屋的參與程度評分為不合格。



社區組織協會調查顯示，60%受訪者以往居於劏房、板間房或床位，19%住在宿舍，12.5%住在獨立單位。入住社會房屋前，受訪者的單位面積中位數是60平方呎，現增至100平方呎。人均居住面積由過往42.9平方呎增至87平方呎；房租中位數由4000港元大減至2080港元。



另外，租金佔收入比率由以往56.2%，下跌至29%。水電和雜費的每月中位數由100港元至200港元，下降至50港元至100港元。



70歲的區先生原居於深水埗約40呎板間房，房間天花剝落兼滲水，又沒有窗戶，不能安裝風扇及冷氣，6伙人需共用廁所，衞生環境惡劣。他兩個月前搬到由社協營運、位於大角咀的過渡性房屋，月租2000港元與過往相若，但與人共享約400平方呎單位，有冷氣及各種電器，環境大大改善。



社協認為，輪候公屋人士對過渡性房屋需求殷切，故政府應增加整體社會房屋供應量。由於社會房屋入住年期有限，僅有約2至3年，政府應主動接觸相關機構，對正在輪候公屋的人士作有條件編配，充分發揮過渡性房屋角色。

