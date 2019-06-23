逃犯條例：「避政司」鄭若驊6宗罪　被批三權崩壞「破壞者」

《逃犯條例》修訂爭議引起大批市民上街及造成示威衝突，特首林鄭月娥為首的港府「跪完又跪」，先後宣布暫緩及停止修例並道歉，惟民憤未息，前日(21日)有示威者更升級行動，「野貓式」佔領及圍堵政府總部、立法會、警察總部、高等法院及灣仔區域法院等港島多個重要設施，令三權機關及執法部門幾乎癱瘓。而作為修例主要推手的律政司司長鄭若驊，不單被指對修例解說不足，又拒出席立法會會議解畫，多番被指失職、淪為「避政司」，有意見形容鄭若驊本身就是令「三權崩壞」的其中一個「破壞者」。



鄭若驊上任一年半以來一直醜聞纏身、牽涉「六大罪狀」，除了在修例事宜上淪「避政司」，立法會保安事務委員會「五次開會四不出席」外，更先後被揭發涉「秘撈」仲裁案、其丈夫潘樂陶的住所僭建、以及其夫購買豪宅物業而未有申報等。另一方面，以鄭若驊為首的律政司，至今仍未控告39名違法佔中搞手，又被指放生壹傳媒黎智英、拖延不作檢控。



廿三萬監察發言人王國興批評，鄭若驊的表現甫上任就令人失望，形容她要為香港法治崩壞負上最大責任，絕不為過。王指出，鄭上任不足一個月，黎智英及多名泛民主派涉及的「黑金」政治捐款醜聞案，就突然獲律政司「一筆勾銷、唔追究」，令市民感覺「豈有此理」、「眼鏡碎跌通地」、「全香港人都見到係重大嘅政治黑金」，認為香港的法治就是由當時起、「由佢開始敗壞、淪喪」。



另一方面，違法佔中39名主要搞手仍未被檢控、黎智英前年6月涉刑事恐嚇東方報業集團男記者案事發逾2年，律政司同樣拖延不作檢控。王國興直指鄭上場之後，就「一個都冇告過」、「唔知佢做乜」，即使不計她在修例事宜上解說不足，單是上述數件事件，鄭就應當引咎辭職，而鄭本身亦接連被揭發包括牽涉僭建等多宗醜聞，市民亦見到她的醜事「不堪入目」，質問她「自己其身不正，何以律人以正？」

