逃犯條例：鄭若驊明立會蒲頭　議員勢狙擊要求下台

被揶揄為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，日前終就《逃犯條例》修訂引起社會矛盾向市民致歉，惟其「讀稿式」道歉被批欠誠意。鄭若驊將出席明天(24日)的立法會司法及法律事務委員會例會，預料民主派會繼續狙擊她，有議員更明言會要求鄭立即問責下台，正面回應社會訴求。



根據委員會最新的出席名單，作為律政司司長兼法律改革委員會主席的鄭若驊，明天將出席會議報告有關法改會建議的落實情況，是她自政府公布暫緩修例後，首次出席立法會的會議，相信屆時議員會借機狙擊她。據了解，建制派亦十分不滿鄭就修例的解說工作，相信明天若不太混亂，未必會為鄭「護航」。



民主黨議員兼委員會委員許智峯譏諷稱，鄭若驊經常「甩底」缺席立法會會議，不知她明天會否如常出席，若她願意到來，必須就暫緩及撤回修例的分別作出解釋，交代為何不撤回，以及撤回6月12日的暴動定性，立即開展單次移交台灣殺人案疑犯工作等，亦會要求鄭若驊就事件問責下台。



另一委員、公民黨議員楊岳橋亦指，作為負責任的官員，不能對修例衍生的政治風波視而不見，律政司司長作為政府最高級的法律官員，對修例責無旁貸，不要以為日前簡短讀稿致歉便可平息民怨，如有此想法實是太低估香港市民。