醫療分析儀失靈診斷結果恐出錯　127個樣本或要重驗

醫院管理局又爆事故，醫管局今日主動公布一宗實驗室分析儀器軟件程式出現問題的事件，本月18日接獲Abbott Laboratories Ltd通知，指一個實驗室分析儀器(Alinity ci-series System)的軟件程式出現問題。當有關儀器於特定情況下暫停並重新啟動，軟件程式有機會導致病人樣本分析結果出錯。醫管局現時共有13部Alinity ci-series分析儀器，分別於威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及屯門醫院使用。



醫管局表示，有關儀器由去年6月起陸續於醫院開始使用，儀器供應商工程人員及相關醫院已完成檢視儀器於上述時段的系統紀錄及檢測程序。經檢視後威爾斯親王醫院未有檢測樣本受事件影響。至於瑪嘉烈醫院，涉及事件的有102個樣本測試，主要為肝炎及愛滋病毒血清測試。當中67個樣本測試結果確認並無問題，另外涉及22名病人的35個樣本測試，則要進一步檢視是否需要重新進行檢測。醫院指會聯絡相關病人跟進情況。



至於屯門醫院，則需要進一步檢視涉及86名病人，共92個用作癌症指數或其他分析的樣本測試，以確定重新檢測的需要。醫生正檢視涉及的樣本測試，並會聯絡有關病人跟進。醫管局又說，現時所有醫院已按供應商的建議，採取合適的儀器使用程序步驟，避免出現問題，直至供應商更新相關軟件程式。醫管局已將事件通報衞生署。

