政Whats噏：用游蕙禎相做頭像　植潔鈴認衰稱搞錯

最近愈嚟愈多人使用通訊軟件Telegram溝通，聲稱可以保密身份會更安全。因宣誓風波而被取消立法會議員資格嘅青年新政游蕙禎，今日(23日)傍晚喺社交網站上載一幅電話截圖，聲稱被東區建制派區議員植潔鈴盜用相片，指斥植企圖扮本土派，而植就向游認衰話搞錯，事後已即刻換相添！



根據截圖，個人資訊頁面上寫住「民建聯 植潔鈴」，用戶名則為「@marychannn」同植潔鈴英文名Elaine完全唔同，惟最有趣係頭像卻係游蕙禎。游聲稱唔介意Elaine照住佢個樣整容，但塊面係佢嘅，質疑應該要問過佢先。東網記者嘗試聯絡Elaine至今未有回應。



不過，游蕙禎及後再上載一段長約3分鐘嘅電話錄音，Elaine承認用錯相向游蕙禎認衰話唔好意思，解釋話唔想用自己個樣，喺軟件內搜尋見到「幾靚女」就用咗，有覺得似游蕙禎，但無核實，多次強調個電話係私人號碼，唔知點解游會得知。游蕙禎亦三番四次怒斥，話植無問過佢就亂用相，質疑係想扮本土派，無理由其他相唔用，偏偏揀中佢喎。