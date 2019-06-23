政Whats噏：明開會坐官員席　謝偉銓唔怕死入熱廚房？

全港正被《逃犯條例》修訂纏繞，搞到好多民生議題未能夠喺立法會上討論，且有傳官員要減曝光避免社會氣氛火上加油。然而，根據立法會民政事務委員會最新出席名單，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)聽日(24日)唔做議員，坐過隔離官員席出席會議「受審」，難道佢唔怕政府火頭處處，決定隻身走入熱廚房？



事緣民政事務委員會聽日開例會，其中一項議程係討論物業管理業監管局建議嘅發牌制度，而回應議員提問嘅官員就有民政事務總署兩名代表，以及物業管理業監管局三名代表，其中一人正正係出任監管局主席嘅Tony。資料顯示，政府喺16年12月委任Tony出任主席一職，當時佢剛喺立法會換屆選舉中落敗，至舊年初先重返議會，相信大家都無預過會有咁嘅情況出現。



問到係咪議會第一人以另一身份開會？Tony笑稱印象中好似無其他人試過，16年獲委任時亦無想過，但既然做得主席，呢啲會當然要出席喇！佢亦話已一早做晒功課，就算有議員指定要佢回答都應該無問題，但盡可能都會畀行政總裁梁棟材回應，必要時會再作補充。佢笑言聽日要記住身份，唔好搞錯，係用主席身份去回應提問，局內仲有八名委員會列席會議，希望可以盡量了解議員關注作跟進。



Tony亦透露發牌制度需要修改附屬法例，以趕及明年1月推展，原預計喺今年暑假休會前交到大會審議，基於近日混亂已決定延至10月復會後先交，形容唔好逼到大家做唔切，期間會盡量處理其他相關工作，包括做宣傳及招聘等，希望可以取得委員會同意盡快做。



另外，聽日立法會仲有幾個委員會開會，包括經濟發展事務委員會、跟進舊樓重建、維修及管理事宜聯合小組委員會同人事編制小組委員會等。根據出席名單，只有民政事務局局長劉江華出席民政事務委員會會議，而勞工及福利局、財經事務及庫務局分別只派副局長徐英偉同陳浩濂出席，唔通擔心被追問對修例睇法？與其擔心，不如實實在在諗吓點樣收拾殘局好過嘞！



