政Whats噏：黎智英拉大隊到明報工業中心密會　又想攪局？

外號「漢奸黎」嘅壹傳媒黎智英近期與泛民主派就反修訂逃犯條例「大合奏」，喺日前示威者包圍警察總部後，佢今晚拉大隊到柴灣明報工業中心內某間私房菜晚膳，與會嘅包括，壹傳媒行政總裁張劍虹同十多名《蘋果日報》員工，但未知同枱食飯仲有冇其他人？唔通佢哋又想搞風搞雨？



黎智英今日傍晚約6時乘私家車離開何文田寓所，約6時30分抵達柴灣明報工業中心，而約8時30分獨乘車離開。然而，喺半小時後就見壹傳媒行政總裁張劍虹同一名男子，以及約12名《蘋果》嘅員工離開。張劍虹離開時，被問及係咪同黎智英食飯？佢話係。



黎智英同泛民主派就反修例大合奏，近期頻密哋同泛民人士密會攪局，而喺經歷三次大型遊行同集會後，亦有同泛民人士密會，而喺日前示威者包圍警察總部同多幢政府大樓後，佢今晚就拉大隊去明報工業中心密會，唔知佢哋搞邊科呢？



再講，點解咁多食飯嘅地方佢唔去，偏偏揀去明報工業中心呢？簡直係耐人尋味。再加上佢哋今次密會，除咗蘋果員工，究竟仲有冇其他人呢？席間傾咗乜嘢呢？實在太多問號嘞！

