頸椎病變轉介物理治療　婆婆嘆排期耐難安睡

六十八歲的孔婆婆因手部問題一直需到骨科專科復診，去年一個早上，孔婆婆頸部突然硬化，沒法如常左右轉動，雙手要扶住床側才能起床，最終確診頸椎退化病變，自此頸痛及肩痛，她雖獲轉介到公營體系進行物理治療，惟排期需近半年，期間想尋找非政府機構的物理治療紓解痛楚卻困難處處。孔婆婆只好另尋坊間其他治療途徑，痛楚依舊。有關注團體促請當局修例，讓病人毋須轉介信亦可使用專科服務。



孔婆婆去年確診頸椎有問題，排期至同年十月做物理治療，談到痛症時，她透露一次到街市購物時，被路人撞至「痛到標眼水」，睡覺亦沒法平躺：「晚晚都係咁，一痛就瞓唔到」。她想另尋治療方法，但轉介信在醫院手中，甚感無奈。



協助孔的社區組織協會社區組織幹事連瑋翹指，不少長者有身體機能退化及不同痛症，物理治療服務的需求大增，惟長者必須有轉介信才可接受相關服務，只是從門診到接受專科治療及獲轉介，過程分分鐘長達四年，他認為應簡化轉介程序，毋須轉介信亦可接受物理治療，不但可令長者盡快獲得所需治療，更可減輕公立醫院醫生的工作量。