長榮取消14班往來港台航班　資方稱會招「新血」

台灣長榮航空空服員罷工周一（24日）踏入第5日，全日再有108班航班取消，包括14班往來台北及香港的航班，多達2.3萬人受影響。台交通部指，長榮周一只能運作最多4成航班。勞資雙方都態度強硬，有航空業界擔心，罷工可能長達1個月。長榮同日宣布，將取消周六（29日）和下周日（30日）共169航班，將影響3.25萬名旅客。



面對空服員無限期罷工，長榮航空總經理孫嘉明證實，將再招募空服員「新血」補充。他指，今年本來就有招募計劃，又強調應徵者「覺得不適合的不應該來，不要進來才說被騙」。桃園空服員職業工會的代表周一冒雨到台北的總統府外陳情，希望當局能介入協助。工會代表指，倘資方提出具體協商方案，可提早結束罷工。



長榮資方周日（23日）下午攜帶10多份委託書到罷工現場，為有意復工的空服員取回三寶（員工證、護照和台胞證）。惟桃園空服員職業工會以非本人領取為由拒絕，雙方僵持10多分鐘後，工會收下委託書，但雙方未有共識。到晚上，工會一方舉辦晚會以表罷工成功的決心，數百民眾到場聲援，工會理事胡曉萱走上升降台演講。



長榮發言人陳耀銘與律師於當天下午約5時，前往罷工現場。長榮航空律師表示，出示由桃園地方法院認可的委託書，要求工會歸還相關空服員的證件。陳耀銘又表示，有很多空服員稱想回工作崗位，協助公司疏運，並呼籲在場的空服員「回家」，稱「公司一定為大家解決，趕快回家」。



工會人員表示，並非不願意歸還已繳交的三寶，是因不知委託書真偽，因此需等工會委任律師到場才能決定。雙方僵持10多分鐘後，工會收下委託書，但是否交回「三寶」，工會則回應需要再討論。



台媒報道，長榮兩班航班的18名空服員於上周四（20日）罷工首日，在客機起飛前罷工，導致逾560名乘客受影響，延誤1個多小時至3小時不等。



長榮航空資料顯示，周一取消來往香港及台北的航班如下：



香港飛台北●離港時間

BR891 07:00

BR851 08:15

BR869 12:40

BR855 14:05

BR857 18:10

BR809 19:00

BR827 21:50



台北飛香港●抵港時間

BR828 09:10

BR892 09:50

BR852 12:55

BR870 17:15

BR856 19:05

BR858 22:40

BR810 23:30