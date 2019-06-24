逃犯條例：上樑不正　律政司立立亂

律政司司長鄭若驊其身不正，由鄭牽頭的律政司亦頻頻「甩轆」，包括法例無與時並進，不肯檢討不誠實取用電腦罪，令不誠實取用電腦罪被譏為「萬能Key」，甚至被廢武功，導致出現法律真空。而去年律政司亦在一宗「唔告貴利告債仔」的案件中被法官批評「檢控醜陋」。



鄭帶領的律政司屢次甩轆。律政司早前以不誠實取用電腦罪控告四名小學教師外洩入學試試題，原審裁定被告罪名不成立，惟律政司不服判決，上訴至終審法院要求釐清「不誠實取用電腦」罪涵蓋範圍。今年四月終審法院裁定法例並不涵蓋犯案者使用自己電腦和智能手機作案，駁回律政司上訴。判決終導致十多宗法庭案件須改控其他控罪甚至撤控，造成執法真空。



去年一宗涉以假文件借貸的財務詐騙案，律政司更「唔告貴利告債仔」，律政司向兩名涉嫌放高利貸及洗黑錢的財務公司職員發出免予起訴書，讓兩人擔任證人頂證案中九名女債仔，惟辯方曾在庭上指，兩人牽涉的控罪刑責均較各被告面對的控罪重，質疑控方放過刑責較高的人，檢控刑責較低的人，構成不公義。而當時主審法官則表示︰「呢個檢控睇落有啲醜陋」、「香港淪落到咁真係好慘。」