東方日報A1：政界斥鄭若驊要為港法治崩壞負責

《逃犯條例》修訂爭議引發大批市民上街，造成激烈示威衝突，日前更有示威者佔領及圍堵政總、立會、警總及高院等重要政府設施，令三權機關及執法部門幾乎癱瘓。作為修例主要推手的律政司司長鄭若驊淪為「避政司」，不單止被炮轟對修例解說不足、拒出席立法會會議解畫，其個人亦醜聞纏身，加上至今未有起訴違法佔領行動中，包括壹傳媒黎智英在內的其餘三十九名主要搞手，黎智英涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，律政司亦未有檢控。外界力數鄭若驊犯下「六宗罪」，更炮轟鄭本身就是「三權崩壞」破壞者之一，應問責下台。



政府修訂《逃犯條例》觸礁收場，鄭若驊責無旁貸。立法會保安事務委員會曾多次開會討論修例，鄭「五次開會四不出席」，被揶揄為「避政司司長」。



而鄭連日「龜縮」捱轟，至上周五（21日）才透過網誌向市民致歉，被指無誠意後，終在翌日親身就修例引起社會矛盾紛爭致歉。而鄭上任至今亦屢受質疑，包括黎智英於二○一四年公然參與佔領行動，甚至被指是佔領行動「幕後黑手」及金主，至今仍未被起訴。黎於前年六月涉嫌刑事恐嚇東方男記者，同樣亦未被檢控，外界紛紛懷疑黎是否有「司法保護傘」。



鄭若驊不僅檢控工作惹質疑，個人亦其身不正，去年一月上任即爆出寓所僭建醜聞，被揭發與丈夫潘樂陶位於屯門的獨立屋多處涉僭建，後來只有潘遭到起訴。而鄭早前亦被踢爆上任後涉「秘撈」仲裁案而未有申報，以及未有申報由潘持有的兩個合共逾億元的半山豪宅物業。



「廿三萬監察」發言人王國興批評鄭若驊的表現令人失望，認為鄭要為本港法治崩壞負上最大責任。王表示，鄭上任不足一個月，黎智英及多名泛民主派捲入的「黑金」政治捐款案突然獲律政司「一筆勾銷、唔追究」，已令本港法治由當時起，「由佢開始敗壞、淪喪」。而包括黎在內的違法佔領行動三十九名主要搞手，至今仍未被檢控；黎前年六月涉刑事恐嚇東方男記者，事發至今逾兩年，律政司亦未有起訴。即使不計鄭在修例工作上解說不足，單是上述事件，鄭已應當引咎辭職，而鄭本身更接連被揭發牽涉僭建等多宗醜聞，市民已對她的醜事「不堪入目」。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦認為，鄭若驊是「三權崩壞」的破壞者之一。陳指出，佔領行動的核心人物，包括黎智英及餘下多名策劃者仍未被檢控，不排除是有人覺得進行非法佔領都可逍遙法外，令部分人甚至是年輕人以為進行該等違法行為未必要坐監，而透過網上等渠道策劃佔路，直言鄭需負上責任。



外界有意見指政府高官問責制淪為「免責制」。陳表示，坊間已有聲音要求政府改組「內閣」，鄭是當中民望最低、表現最不濟的一個，修例解說不足、其身不正，更令人質疑司法有偏頗及部分人有「司法保護傘」，鄭對政府而言已是「負資產」，應問責下台。



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