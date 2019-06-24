反對派頻進逼　廢政府屢就範

港府修訂《逃犯條例》引發政治風暴，整個政府面臨嚴重政治危機，社會爆發矛盾，出現重大撕裂，港府管治幾近癱瘓。時事評論員批評港府無能，縱容示威者令反對派不斷逼迫，港府繼續就範猶如將管治權拱手相讓給反對派及示威者，導致香港淪亡。



反對派先後發起反對修訂《逃犯條例》遊行及包圍立法會行動，終釀成「612暴動」收場，民憤蓋天迫令特首林鄭月娥由硬撐到「跪低」暫緩修例及道歉，但至今仍未平息民怨，更遭反對派窮追猛打。林鄭未有回應反對陣營的五大訴求，包括辭職下台及正式撤回條例等，反對派「不收貨」，聲言有後續行動。



自暫緩修例後，高官們鬥失蹤，包括律政司司長鄭若驊等多名問責官員遲遲未現身幫手解畫，特首辦亦僅以簡短文字回應大專學界的訴求，惹來學界不滿將行動升級，發動包圍政府總部，而港府亦「買示威者怕」，暫停開放政總「任人攻」，最終更波及多個政府重要設施。



港府今次修例「兵敗如山倒」，更重挫管治威信，有行政會議成員批評港府誤判形勢，修例解說工作做得太差，引起市民擔心、商界損失及股市動盪等。



外界視作為修例主要推手的律政司司長鄭若驊為罪魁禍首，鄭若驊醜聞纏身已無公信力，在修例工作中，多次不出席立法會會議進行解說，最終引起軒然大波。被嘲是「避政司司長」的鄭若驊「失蹤」多天後僅在網誌「求其」道歉，無毫誠意，直至上周六出席公開活動才親身致歉。然而，鄭作為律政司司長未就修例向大眾解釋清楚當中的法律依據，行為失職，坊間強烈聲音認為鄭應盡早問責下台，以息民憤。



時事評論員陳雲生指修例爭議為香港社會帶來的嚴重傷害及撕裂，歸根究柢是港府無檢控壹傳媒黎智英以及違法佔領行動的其他「主犯」，令社會上的陰謀論揮之不去。港府遭示威逼迫又不斷就範，是咎由自取，縱容示威者行動不斷升級，政府運作完全癱瘓，猶如將管治權讓給反對派和示威者，長此下去香港淪亡。