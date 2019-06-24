軟弱無能撕裂社會　龜縮鄭若驊罪魁

港府因應台灣殺人案提出修訂《逃犯條例》，卻引發社會爭議，港府暫緩修例，特首在內等高官多次道歉仍未能平息風波，示威、遊行、衝擊行動沒完沒了。「東方報業民意調查」結果顯示，受訪者批評港府軟弱無能，縱容反對派處處捱打，港府威信盡失、運作癱瘓，無力修補社會撕裂，恐陷不能管治困局。受訪者認為頭號罪魁律政司司長鄭若驊問責下台，才能平息民憤。



《逃犯條例》修訂草案在大批市民上街及示威衝突下，特首林鄭月娥為首的政府「跪完又跪」，先後宣布暫緩及停止修例並道歉，近日更「自閹」決定不在今個立法年度恢復《國歌條例草案》二讀，但仍未能平息民憤。示威者將行動不斷升級，更佔領及圍堵港島多個政府重要設施，波及政府總部、立法會、警察總部、高等法院及灣仔區域法院等，多項公眾服務及交通服務受影響，港島慘被攻陷，惟政府撒手不管，行政、立法及司法三權機關、執法部門幾近癱瘓，陷入無政府狀態。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問八百五十一名十八歲或以上市民，結果顯示，對於港府暫緩修訂《逃犯條例》，特首及官員先後道歉仍未能平息民憤，五成一受訪者批評港府缺乏政治智慧，嚴重誤判形勢；一成九指港府無力修補社會撕裂；一成七斥港府犯錯太多，部署失策。



港府遭反對派窮追猛打，示威遊行不斷升級，三成九形容港府處處捱打，進退失據；三成二質疑遭外部勢力干預；兩成二恐禍及民生。



港府稱未來將集中發展經濟及民生，三成五擔心亂象不堪，民生政策恐受阻；兩成九憂政策容易受挑戰就跪低；兩成六恐被政治化，淪政治籌碼。



負責解說《逃犯條例》的鄭若驊連日來一直「潛水」，三成五受訪者直指，鄭若驊下台，才能平息民憤；兩成七轟她龜縮，不負責任；一成九更指她是罪魁禍首，累死政府。



港府曾推行國民教育及廿三條立法等重大政策，亦因巨大反對聲音最終撤回議案，五成二受訪者認為，反映港府縱容反對派，自毀長城；兩成五斥港府無吸取教訓；一成八批評施政一敗塗地。



修例事件對港府未來管治帶來深遠影響，四成七受訪者斥港府軟弱無能，威信蕩然無存；兩成三直指港府失去管治權；兩成二形容港府潰不成軍，淪跛腳鴨。



綜觀情況，大部分受訪者批評港府缺乏政治智慧，又誤判形勢，導致一敗塗地，最擔心反對派有恃無恐，香港亂象不堪，民生最終淪為政治籌碼，港府推出政策容易受挑戰就跪低。