探射燈：置業難上樓慢　安居樂業淪空談

人人都想安居樂業，回歸22年，港府在處理住屋問題上一直為人詬病。公屋輪候平均數字維持在5年半的高位，劏房租金年年上升。學者表示，住屋問題無法紓緩，變相令愈來愈多港人「向外走」。



根據房委會資料，截至今年3月底，一般公屋申請者的平均輪候時間維持在5年半，申請宗數累積有逾25萬宗，距離政府「3年上樓」的目標愈來愈遠。低收入家庭難以負擔私人市場單位，大部分只能蝸居劏房，惟劏房租金亦年年上升。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，住屋問題是港人移民的普遍理由之一，「呢頭出糧嗰頭用晒來供樓交租，年輕人連錢都儲唔到，可惜政府無能力亦無決心解決問題。」陳又指港人若移民台灣或東南亞國家，可用較相宜的價錢換取環境較寬敞的居住環境，是相當吸引的因素。

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