探射燈：台灣受追捧　移居人數激增40%

除了傳統移民熱點美國、澳洲和加拿大，台灣近年亦成為港人移居寵兒。港人移居台灣人數連續3年破千，數字持續高企。今年頭4個月的港人赴台定居數目，與去年同期相比激增40%。有移民顧問表示，申請移居台灣需時相對短，加上文化、語言以至距離均與香港較接近，而樓價只是香港的3分之1，增加吸引力。



港人移居台灣的人數持續高企，根據台灣內政部移民署的統計資料，今年首4個月已有409名港人獲准在台灣定居，與去年同期的291人相比高出40%。而去年全年，獲得定居許可的港人有1090人，數字與2017年的1074人，及2016年的1086人相若。資料顯示，港人移居台灣人數，在2016年創下16年新高。



移民顧問胡康邦指出，近年台灣漸漸變得較受年輕人歡迎，或是由於同屬華語地區，溝通較容易，加上移民門檻較低，如選擇投資移民，申請人只需在台灣投資約150萬港元，經審查通過後，便可獲得居留證。不過他提醒當地的教育水平或稍遜於英美等地，如打算生育子女或需留意。

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