探射燈：民生苦困　政爭駭人　港人急急腳移民

近期社會動盪，令不少港人萌生去意，觸發新一輪移民潮！去年估計香港移民外地數字較前年大增近20%，近日連串政治紛爭，激發更多人「急急腳」搞移民，有中年夫婦打算明年前舉家移居外地，又有年輕人不惜身兼多職，為求在最短時間內移民。相關講座場場爆滿，移民顧問生意大增，日日做到「冇停手」。學者批評政府管治能力低劣，令港人失去信心，移民數字勢再創高峰。



參與澳洲投資移民講座的陳先生坦言，去年開始萌生移民念頭，經過近日連串社會風波，令他加快步伐籌備。他計劃待2名兒女明年完成大學課程後，即舉家移民到澳洲或加拿大，「比較嚮往民主社會，想為小朋友搵個落腳點。」



同樣參加講座的John（化名）帶同太太及2女到場，他表示從去年開始已計劃和家人移民澳洲，指不少朋友近年紛紛移民外地，大部分為追求更佳工作機會及與家人團聚，亦有人擔心本港民生和經濟漸走下坡，留港「冇得發圍」，而近日連番社會紛爭更是導火線。



近月移民講座均座無虛席，移民公司更做到「冇停手」。胡康邦移民顧問總裁胡康邦表示，近幾個月每當在社交網站發布講座消息，很快就預訂爆滿，生意額亦有顯著增長，近3個月的生意幾乎是以往的2倍，單是查詢電話每日已需處理約100個。環凱移民顧問有限公司負責人張家禧亦指，近月每日收到的查詢電話較之前多出1倍，數字有持續上升趨勢。



年輕人亦去意已決，23歲的Yan坦言，不久前已有感香港不太適合居住，物價和生活壓力均不利下一代成長。為了早日實現移民目標，她每周幾乎7日都工作，希望可以用10年時間儲夠錢和男朋友離開香港。



去年估計有7600名港人移民，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強預計，數字將再創新高。他認為年輕人缺乏發展機會、買樓難，而年紀較大的亦開始追求較佳的生活質素，加上持續不斷的基建醜聞等，均反映政府民生問題處理得一塌糊塗，令港人感到沮喪，現時政治危機浮現，迫使港人另謀出路。陳亦指，大批具高等學歷及技術專才的人力離港，對社會造成打擊，長遠而言只有壓抑樓價，擴闊經濟產業，才有希望挽留人才。

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