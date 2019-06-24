Dr.東：凍飲冷氣雖消暑　脾虛體寒應謹慎

踏入6月，天氣炎熱持續見30度或以上高溫，不少市民喝凍飲或到商場涼冷氣，避免過熱中暑!有註冊中醫師提醒，若體質偏寒、脾胃虛弱的人長期喝冷飲及涼冷氣的話，容易感染風寒，出現腹痛、流鼻水、喉嚨痕等病徵，而且在極端天氣影響下，盛夏季節由7、8月提早至6月，預期持續高温導致提早出現中暑個案。



註冊中醫師邱宇鋒表示，中暑屬暑病的一種，可簡單分為陽暑及陰暑兩種。陽暑即一般所說的中暑，長時間在高溫、通風不良的環境下活動，患者體溫調節失去平衡，熱氣無法藉流汗排出體外而成，初期病徵包括大量出汗、口乾舌燥、頭痛嘔吐等，嚴重者更會出現體温劇升、身體不能出汗、意識模糊等，中醫稱為「暑厥」。



相反，陰暑來說，溫差變化是元兇之一。特別是在天氣炎熱下，每天進出冷氣較低溫地方的人群，或經常喝凍飲，在自身的陽氣不足夠下，容易受到「寒邪」入侵，出現類似風寒的病徵，例如發冷、咳嗽、喉嚨痕等。另外，老人及嬰幼兒也是中暑高危一族，由於老人氣血不足，體津液減少，而且皮膚肝腺收斂和循環系統功能衰退，而小孩仍屬「純陽之體」，因身體各系統發育未完善，體溫調節功能較差，均不利散熱而引致中暑。



邱宇鋒說，市民經常混淆中暑和熱衰竭的區別!中醫指出的「中暑」，相當於西醫「熱衰竭」，常見症狀包括身熱、大汗冒出、口乾、煩躁。西醫中暑，雖然相當於中醫「暑厥」，以高熱、無汗、意識改變甚至不省人事為典型病徵，但兩者都是名為「中暑」，但中、西醫的病理各異。



至於刮痧及按摩是否能夠解決中暑症狀?邱說，刮痧對舒緩暑病十分有效，能達致散熱、出汗甚或清熱的攻效，患者可用刮痧板在背部、後頸等位置，反覆刮刷，能夠促進血液循環，更可疏通經絡，將熱毒驅離身體。他又指，若是容易中暑的體質，更需要避免在陽光猛烈的情況下戶外活動，並時刻提醒自己需要補充水份。坊間的消暑辦法除了飲用消暑湯水外，日常可多吃清涼降火的食物，如冬瓜、西瓜、綠豆、綠茶等都有清熱解暑的作用。



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