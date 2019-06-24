逃犯條例：黃之鋒否認策劃包圍警總　認有呼籲參與

修訂《逃犯條例》風波仍未平息，大批示威者上周五(21日)發起包圍灣仔警察總部，又向總部掟雞蛋，擾攘十多個小時。香港眾志秘書長黃之鋒今早(24日)在電台節目表示，這次行動沒有任何團體刻意部署，而是市民在網上討論和醞釀超過一星期的決定，屬民眾自發的行動，但他承認有呼籲其他人士參與。



他稱，由於當日立法會並無關鍵議案，加上警方未有正面及清晰交代警權過大問題，因此認為包圍警察總部，比留在立法會示威區或添美道較為聚焦。



對於有意見認為反對修訂逃犯條例的示威者應該「見好就收」，是時候與政府對話，黃認為有關建議「老套兼落後」。他重申示威行動沒有任何單位發起，不認為自己或任何一個政治人物和單位，有資格代表逾百萬名示威人士與政府對話，中間人亦不可能找到示威者的對話代表，他指如果政府仍希望用5年前應對佔中行動時學生組織的做法是無補於事，因為目前民意一面倒，就連民建聯都認爲政府需要撤回草案。



出席同一個節目的中大學生會會長蘇浚鋒表示，包圍警總行動完全是群眾自發，沒有任何組織推動，過程秩序井然和有默契，他認為，只要網上有資訊講明行動的風險，香港人便有智慧以同一個方式行動，目前大專學界和立法會議員在抗爭運動的角色，分別是負責支援物資和監察警方行動。