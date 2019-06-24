機管局發展智能機場　研登機證護照出示一次可上機

立法會經濟發展事務委員會今日(24日)討論香港國際機場智能機場發展。機場管理局表示，新一代流動智能登記櫃枱已推出，共120個流動櫃枱已在客運大樓內及機場外的地點投入服務。流動櫃枱可轉為由職員操作，讓航空公司除在客運大樓內，亦可在機場以外任何地方為旅客辦理登記手續。



高鐵西九龍站及港珠澳大橋香港口岸的機場預辦登機服務中心，現已設有流動櫃枱。機管局機場運行副總監姚兆聰回應議員提問時指，流動櫃枱亦可在香港以外地方設置，例如珠海方面的港珠澳大橋口岸已有，將來會研究能否在其他地點設置。



姚指，機場未來的目標是做到「單一旅程身份認證」，指現時旅客要多次取出登機證及護照以進行檢查，未來希望做到「呢個動作做一次搞掂」，舉例在各關卡當閉路電視照到旅客的容貌，閘門就會自動打開，「好似搭港鐵咁方便」。



該局又指，正就機場運作應用5G技術，開始前期研究等準備工作，現階段暫未有詳細設計及未進行投標，會積極跟進。另外，機場客運大樓Wi-Fi區的數目會在本月底前，由15個增至30個。



被問及香港機場的全球排名跌至第5位，姚指提升Wi-Fi後，香港機場在此項目已在世界名列前茅，惟空間感、舒適感方面，則料要到2024年機場新大樓建成後才會有大改變。另外，當局並正研究在停機坪的電動牽引車，應用自動駕駛技術可行性，以便運送行李或貨物，現正在停機坪選定路線進行實地測試。