逃犯條例：民陣號召周三G20峰會前夕集會

民間人權陣線趁本月28及29日於大阪舉行G20峰會前夕，打算於周三(26日)早上在中環愛丁堡廣場舉行集會，集會以「Free Hong Kong，Democracy Now」為題，屆時將以多國語言讀出大會宣言，並邀請國際關係專家來臨，當晚9時會邀請參與者一同開啟手機閃燈，讓全球都看到，香港爭取民主、人權、自由是充滿光輝，非常耀眼。



民陣召集人岑子杰指，200萬人上街即每4個人便有1人上街，形容是震撼畫面，遊行的自律及秩序令世界刮目相看。岑重申，香港人已爭取民主30多年，惟回歸後一直未見民主普選落實，而是次修例引起港人不安。



岑認為，香港值得擁有，並可以立即擁有普選，而集會當日會重申5點訴求，包括撤回修例、撤銷暴動定性、停止捕拘示威者、譴責警方暴力及以獨立委員會調查。他又批評特首拒聽民意，官員「集體玩失蹤」，政府需回應因施政失德而弄至民怨沸騰的問題。



民陣副召集人陳皓桓冀港人勿忘記本月12日，政權及警察如何對待示威者，今次舉辦集會是為表達港人仍然堅持，希望曾參加遊行人士能一同參與，直言港人要先為自己發聲，才會有國際代為發聲。