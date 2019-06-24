湖北警破中緬跨境販毒網絡拘101人　繳267公斤毒品

遭香港警方通緝、棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，持續遭到內地執法部門的狙擊。湖北武漢警方周日（23日）通報，經一年多時間調查，成功摧毀一個從緬甸組織毒品貨源，以雲南為跳板、湖南為通道，再向武漢販運毒品的特大跨境販毒網絡，拘捕疑犯101人，繳獲267公斤毒品，當中包括市值約4883萬港元的110公斤冰毒，成功斬斷上海仔「散貨」的販毒通道。



通報指，去年4月，武漢青山區警方偵辦一宗販毒案，梳理其資金帳戶、關聯人員等資料時，發現背後是一個參與人員眾多的涉毒犯罪網絡。武漢市公安局將其列為禁毒專案，調集逾百警力成立專案組偵辦。



經過一年多偵查，武漢警方在公安部及湖北、雲南、湖南等地警方協作下，先後在三省捉拿多名疑犯，起獲大量冰毒及麻古等毒品，以及179.3萬元人民幣（約180萬港元）的毒資。而經過雲南警方與緬甸方面交涉，綽號「老光」的男子楊X仕早前在緬甸落網，被移交至專案組，揭出以「老光」為首的五層販毒網絡。



警方透露，該個跨境販毒網絡中，「老光」負責境外組織毒品貨源，為第一層級；「老光」以下將毒品經雲南、湖南兩省運至湖北武漢的毒販，是第二層級；在武漢負責分銷的本地毒梟是第三層級；「分銷商」之下的下線，為第四層級；處於末端的第五層級則是向吸毒者販賣毒品的人員。



專案組調查發現，該販毒網絡裏有成員涉黑涉惡，其中關鍵人物杜某於本月14日落網，他接受審訊時交代交易毒品、開設賭場和「套路貸」公司的犯罪事實。警方根據其口供，在武漢礄口區一塑料廠內，搗毀一處杜某參股經營的網絡百家樂賭場，又搗破一處杜某的非法貸款據點，當場查獲電腦主機、借據、帳本等物。



今次是過去231日內第54宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/