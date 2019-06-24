「樹博士」分析山竹塌樹六大原因　批政府植樹無改善

去年超強颱風「山竹」吹襲令香港大批樹木倒塌，揭露政府多年來種植樹木方法出現問題。有「樹博士」之稱的香港教育大學社會科學系研究講座教授詹志勇，歸納出樹木倒塌原因，他發現大部分香港樹木樹根生長空間狹窄，部分土壤中更充斥建築廢料，形容樹木「住係劏房咁」。他直言政府現時種植樹木仍沿用以往方法，建議應擴大土壤面積，否則只會重蹈覆轍。



詹於山竹過後收集4000多張塌樹照片作研究，涉及逾2000棵塌樹。他歸納出6種樹木倒塌原因，包括「泥膽分離」、「樹根折斷」等；而不少塌樹的土壤更滿布建築廢料，他指廢料會令土壤不能釋放養分予樹木，導致營養不足，更會阻礙樹根生長。



政府現時已開始重種塌樹，詹觀察到政府的植樹方法並無改善，憂慮再遇颱風只會重複塌樹情況。他建議政府可擴大土壤空間，如兩棵樹根可預留管道，打通樹根生長範圍；亦可參考外國，在土壤中設金屬架，既可支撐行人路石屎板，亦可預留空間讓樹根生長。



另外，教大今(24日)宣布開展為期2年的樹木保育計劃，項目將分兩階段進行，包括開發流動應用程式及編制教材，流動應用程式會有樹木主要問題的圖畫，如市民觀察身邊樹木出現類似情況可於程式上報告，預計於明年中旬推出。