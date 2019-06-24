涉狎3子女兼襲妻　聾啞男拒認6控罪

36歲聾啞男被指趁妻子上班期間，在家非禮當時分別只內11歲及8歲的女兒，以及6歲的兒子。8歲女兒其後問母親借電話向姑姐發語音訊息求救才揭發事件，案件今日(24日)在區域法院審理。



被告代號MHL，需要手語翻譯。他共被控4項非禮及2項普通襲擊罪，其中5罪受害人為他的3名子女，分別是長女X、次女Y及幼子Z。而另一項普通襲擊罪，受害人為被告的妻子A。而被告否認全部控罪。



控方開案陳詞指，被告跟來自內地的A於05年在港結婚，先後誕下3名子女。A於2011年來港定居，她的工作時間為下午4時至凌晨2時。3名小孩日常由居於同一大廈的祖父母及二姑姐照顧，晚飯後才會返家由被告看管。案發於2017年6月，三姊弟因房間冷氣唔夠涼而跟被告同睡，期間X遭被告伸手入上衣摸胸部，及伸手入內褲內摸下體，她感到不適及想小便，到洗手間後便返回自己房間。



到6月25日凌晨，三姊弟又跟被告同睡。當晚先是Y遭被告隔着褲摸私處，Y向身旁的X求助，X將被告的手撥開，竟遭被告摸胸，妹妹今次反救姊姊，兩姊妹落床想逃，但被告捉着X打她的屁股，X要將被告踢開才能逃回房間。



到早上，Y向已下班休息的媽媽A借電話傳語言訊息給二姑姐，A聽到女兒說：「爸爸尋晚非禮我同大家姐呀」，及「爸爸非禮我嘅屙尿嗰度同埋非禮大家姐個胸部同臀部」。A聽到後立刻跟被告用手語對質，被告回應只是跟兩個女兒玩，並即扯着Y的頭髮搖來搖去，A出手阻止復遭被告箍頸，要咬被告手臂才得以脫險。A立即着子女到爺爺家暫避，她報警求助。警方到場將被告拘捕，警誡下他否認犯案。



而最小的Z亦曾表示在2015年冬天一個晚上，他跟被告在梳化上看電視期間，遭被告伸手摸陰莖一秒。控方將傳召三姊弟、A及二姑姐作供，預計他們周三(26日)開始陸續出庭。