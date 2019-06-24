利誘男童口交肛交並拍片　倉務員囚7年

倉務男工於2012年打波認識同邨的小五男生，在之後的4年期間以威逼利誘手法，要對方替他口交、手淫和與對方肛交。男工在去年承認包括與16歲以下男子同性肛交在內共13項控罪，案件今天(24日)在高等法院判刑，法官在考慮到被告認罪，以及高院原訟庭就相關罪行最高刑罰所作的補救詮釋後，決定判被告13項控罪合共入獄7年。



被告何永康，承認5項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項企圖與16歲以下男子作出同性肛交、2項與16歲以下男子同性肛交、4項製作兒童色情物品及1項與管有兒童色情物品等共13控罪。



被告已在去年12月認罪，因法官為現已17歲的男事主索取創傷評估報告，及為被告索取心理報告，法官亦應辯方要求，押後案件至原訟庭就同性性罪行的最高刑罰是否涉及性別歧視判決，而將案件押後至今天判刑。



本案事主X的創傷報告顯示，X被長期性侵，對其心理與日常生活造成嚴重影響。他因擔心被告所拍的影片照片會被公開，及擔心會遭被告報復，而惶惶不可終日，並出現抑鬱。而臨床心理學家的報告，就指被告雖已31歲，但不能與成年人建立親密關係，並有孌童傾向，有高度重犯風險。



法官表示，雖然X是自願與被告有性接觸，但X年幼易受成人威逼利誘影響，兩人關係並不對等。再加上犯案時間長，被告為罪行拍攝相片影片，及無使用安全措施等，都令案情嚴重性增加。雖然在原訟庭判決後，將與未滿16歲男童同性肛交的最高刑罰，由終身監禁減至5年，但法官認為，本案涉及的肛交行為，仍應判處接近最高刑罰。法官最後將肛交罪的量刑起點定為4年半，被告認罪減至3年。至於全案所有控罪的總量刑起點則應為10年半監禁，因被告認罪減至7年。