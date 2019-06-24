政府擬立法規管無人機　不會只因人多就禁飛

政府計劃今年第4季立法規管小型無人機，重逾250克的無人機及其操作人均需向民航處註冊，並需於飛行前購買第三者保險；根據建議，民航處可基於航空安全、緊急、保安或預期有大量人士聚集或移動的理由，指定小型無人機的飛行限制區。民航處副處長蘇惠思指，不會只因有大量人流就禁飛，但舉例如電動方程式大賽此類賽事，危險性較高，就會禁飛。



立法會經濟發展事務委員會今日(24日)討論上述立法建議。議員毛孟靜提及有傳媒會以無人機拍下大型遊行等畫面，問有否方便傳媒的措施。蘇指現時構思，是會對傳媒批出較長期、「數以年計嘅批准」，但需符合一定條件，如有適當訓練及不影響安全等，又指部分地方即使是禁飛區，如有採訪需要，相信亦可放寬予傳媒，惟如直升機升降位置等或影響航空安全，則不會容許，當局會與傳媒商討。



另外，議員譚文豪問到有外地人士，包括涉及大型製作的片場等，已就操作無人機購買世界性保險，如要在港再買保險，要求不合理；議員胡志偉就問及能否在批發層面已安排保險，可讓用家購買無人機的同時已有保險。蘇表示同意譚的說法，會再與保監局商討，讓已在國際間、有聲譽公司買了相關保險的人，不需再在港購買。