逃犯條例：速龍隊制服沒展示警員編號　七旬翁申覆核

於6月12日發生警民衝突當日，曾到過金鐘現場的73歲退休人士陳基裘稱，曾遭到警方特別戰術小隊(速龍小隊)數名隊員驅趕，他想舉手機拍攝時又遭對方喝止，他感到驚慌並認為受到不公平對待，想投訴對方卻找不到其警員編號。他認為警務處速龍小隊制服沒有展示警員編號是不合理，遂入稟高院申請司法覆核。



居於粉嶺的陳基裘今午(24日)到高院呈交自行撰寫的入稟狀申請司法覆核。陳指6月12日當日，他為了證實傳媒報道是否正確，遂親自到金鐘現場看個究竟，傍晚約6時到達，並在夏慤道公園(灣仔警察總部旁)一帶逗留。至近晚上8時他在該處休息及與一陌生人交談時，突有數名穿全黑制服且全副武裝的人士驅趕他，他遂想以手機拍攝但遭對方喝止及阻擋拍攝。他當時感到很驚慌，該些人士亦先後以廣東話及普通話問他做甚麼。而該些人士其後向警察總部方向離開。



陳指當時有拍下遭喝止的片段，而該些人士雖從無自稱警員，但他們全副裝備，「3歲細路哥都睇到係警察」。不過，陳指該些「警察」除喝停他外，並無暴力對待他，且沒以粗口辱罵他，但他仍感受到威脅。據悉片段亦拍到該些「警員」曾揮動警棍。



陳坦言他並沒有向警方投訴，反而直接提出司法覆核，因他認為投訴警方並沒必要，且看不到警員編號，投訴都無用。對於警方早前指速龍小隊的制服無位貼警員編號，他認為屬推卸責任，而制服沒有編號確是不公，故要提出司法覆核。他稍後會到法援署申請法援。