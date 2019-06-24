每日一片：輪椅男雪糕筒擋阻路貨Van　惡女司機發火

在馬路上，車輛隨處亂泊已屬不對，阻擋行人通道更惹人討厭。昨日(23日)網上流傳一段片段，兩名輪椅男過馬路時被一架客型貨車阻擋行人路，疑心有不甘下，用雪糕筒擋在客貨車前報復，結果惹來客貨車女司機反擊，將雪糕筒掟向兩人身旁。



事發於元朗建德街與合益路交界，網民Zen Gim在Fb群組「馬路的事討論區」上載片段。從片段所見，一名客貨車女司機將車停在路邊，剛好阻擋行人路的斜台位，兩名輪椅男無路可行下，於是拿起雪糕筒放在客貨車前，以圖阻其前進報復。



坐在車廂內的女司機見狀大怒，落車拿起雪糕筒，掟去兩名輪椅男身邊，更大聲呼喝「行開呀你」、「唔好阻住我呀」。隨後女司機返回驚駛座，兩名輪椅男一度尾隨，女司機繼續發惡大叫「行開呀」。



不少看過片段的網民批評女司機泊車手法，「其實後面仲有大把位，點解係要泊得咁衰，阻住輪椅上落呢？」「歧視傷殘人士，罪加一等」，甚至有網民嘲諷女司機，「希望車主呢一世唔好坐輪椅，山水有相逢」。但網民留言並非一面倒，有人認為輪椅男處理手法亦有問題，「應該停喺貨車前，叫警察」。