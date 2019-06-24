內地商人李亮涉誇大公司利潤售股權　兩公司入稟追討

因行使假香港身份證被拘控，棄保潛逃後再被捕又再越柙，今年初被判監的大陸商人李亮(又名李俐樺)，上周五(21日)被兩間公司入稟高院民事控告。兩間公司指遭李亮言語誤導，謊稱其名下公司年度純利超過500萬美元，促致它們訂立協議，購入對方公司50%股權。兩間公司現要求就此作出賠償。



本案原告為Innomed Group Limited及中國環保科技控股有限公司，被告則包括李亮、英屬維爾京群島公司Pacific Fertility Institutes Holding Company Limited(下稱英屬維爾京群島公司)、一間在開曼群島公司註冊的同名公司(下稱開曼群島公司)、及香港公司太平洋生殖醫學中心(香港)控股有限公司(下稱香港公司)。



兩原告在入稟狀表示，它們在2016年12月30日，與李亮及英屬維爾京群島公司協議，收購開曼群島公司50%股份。原告現指李亮與英屬維爾京群島公司毀約，及遭李亮口頭誤導，因此李亮與英屬維爾京群島公司應向原告賠償。原告特別指控李亮與英屬維爾京群島公司涉運用不法手段造假帳目，謊指其公司在2017年的年度純利超過500萬美元。除此之外，原告亦指控李亮在2018年5月，將63.6萬美元屬於香港公司的現金資產據為己有。原告現亦以香港公司代表的身份，要求李亮交還有關款項。