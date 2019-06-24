山竹後收2萬公噸園林棄置物　1300公噸獲轉廢為材

去年超強颱風「山竹」襲港，風災後垃圾急增，不少更夾雜塌樹斷枝，政府其後於啟德設立臨時木料廢物收集處。環境局局長黃錦星今日(24日)發表網誌，表示收集處服務了逾8000車次，共分流了約2萬公噸園林棄置物，環保署亦有採購大型工業級木材破碎機，將塌樹斷枝等破成碎木作覆蓋物等，至今已將共約1300公噸的「山竹」相關園林棄置物轉廢為材。



黃表示，收集處運作期間開放予公眾選取木材善用，環保署亦揀選數百件適合重用的木料送到「綠在區區」供市民取用，署方共送出了約800件木料，若任何人仍有興趣取木善用，可聯絡環保署作適當安排。至於郊野公園的塌樹折枝，黃稱漁護署已盡量原地處理，包括堆放於附近自然生境為野生生物提供棲地，而物料分解時將「化作春泥」回歸自然；部分合適樹幹則製成郊遊設施或裝置，例如枱椅、標示和木雕等。



另外，政府於聖誕節及農曆新年後，分別回收各界的天然聖誕樹及桃花，共約77公噸，將破成碎木送往環保園處理。但黃指，回收到的聖誕樹及桃花當中，仍混雜不少塑膠或其他裝飾物品，影響下游轉廢為材的成效。